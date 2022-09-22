В Крыму перенесли дату проведения основных мероприятий акции «Белый цветок»

Благотворительная акция "Белый цветок" проходит в Крыму ежегодно в последнюю субботу сентября
Фото: Анна КИРИЕНКО
Организаторы сообщили о переносе основных мероприятий благотворительной акции «Белый цветок» в Крыму. По данным Министерства информационной политики, запланированные на 24 сентября ярмарки, мастер-классы и концерты в этот день не состоятся.
- Мероприятия в рамках акции «Белый цветок», запланированные на 24 сентября 2022 года, переносятся. О новой дате и времени проведения будет сообщено дополнительно, - сообщили в Мининформе.
Республиканский день благотворительности и милосердия «Белый цветок» проходит в Крыму ежегодно в последнюю субботу сентября. Каждый год в акции принимают участие более 500 тысяч человек, в том числе представители власти, учреждения культуры, школы и предприниматели.
За семь лет в рамках акции на благотворительные цели удалось собрать более 12 миллионов рублей. Часть средств идет на строительство Крымского детского хосписа, часть — на помощь детям, которую оказывает благотворительный фонд «Будем милосердны».
Каждый год оргкомитет выбирает в качестве главной республиканской площадки один из городов Крыма. В этом году - это пгт. Красногвардейское. День благотворительности и милосердия традиционно начинается с молебна и освящения ярмарочных рядов.
Обязательным атрибутом праздника являются белые цветы, которые получают все участники благотворительной акции за посильные пожертвования.
На 24 сентября в Красногвардейском были запланированы также конкурс на лучший костюм XX века и театрализованная постановка «Царская семья».
Напомним, утром 22 сентября в поддержку крымского хосписа прошел благотворительный завтрак.
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