В Крыму перенесли дату проведения основных мероприятий акции «Белый цветок»

Благотворительная акция "Белый цветок" проходит в Крыму ежегодно в последнюю субботу сентября Фото: Анна КИРИЕНКО

Организаторы сообщили о переносе основных мероприятий благотворительной акции «Белый цветок» в Крыму. По данным Министерства информационной политики, запланированные на 24 сентября ярмарки, мастер-классы и концерты в этот день не состоятся.

- Мероприятия в рамках акции «Белый цветок», запланированные на 24 сентября 2022 года, переносятся. О новой дате и времени проведения будет сообщено дополнительно, - сообщили в Мининформе.

Республиканский день благотворительности и милосердия «Белый цветок» проходит в Крыму ежегодно в последнюю субботу сентября. Каждый год в акции принимают участие более 500 тысяч человек, в том числе представители власти, учреждения культуры, школы и предприниматели.

За семь лет в рамках акции на благотворительные цели удалось собрать более 12 миллионов рублей. Часть средств идет на строительство Крымского детского хосписа, часть — на помощь детям, которую оказывает благотворительный фонд «Будем милосердны».

Каждый год оргкомитет выбирает в качестве главной республиканской площадки один из городов Крыма. В этом году - это пгт. Красногвардейское. День благотворительности и милосердия традиционно начинается с молебна и освящения ярмарочных рядов.

Обязательным атрибутом праздника являются белые цветы, которые получают все участники благотворительной акции за посильные пожертвования.

На 24 сентября в Красногвардейском были запланированы также конкурс на лучший костюм XX века и театрализованная постановка «Царская семья».

Напомним, утром 22 сентября в поддержку крымского хосписа прошел благотворительный завтрак.

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