В Симферополе собрали 40 коробок гуманитарки для жителей ЛДНР

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе собрали очередную партию гуманитарного груза для жителей ЛДНР. Как сообщили в пресс-службе крымской столицы, ее уже отправили в пункт назначения.

- Неравнодушные симферопольцы собрали порядка 40 коробок вещей первой необходимости, продуктов питания и средств гигиены, - говорится в сообщении.

Желающие помочь, могут обращаться с 09.00 до 14.00 по следующим по адресам:

1. Улица Субхи, 4, администрация Центрального рынка, телефон для связи: +79787131555;

2. Улица Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка, тел: +79788794249;

3. Улица Залесская, 97, администрация Залесского рынка, тел: +79787536068;

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50