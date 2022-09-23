Погода на 23 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Ялте переменная облачность и небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, никто не отменял в южных и восточных районах и чрезвычайную пожарную опасность.

- Ночью и утром 23 сентября в южных, центральных и восточных районах ожидаются очень сильные дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцеонтре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 18...20°.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с., тепло до 18...20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +13…19°, западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +17 …+19°, северный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +15 …+20°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +15…+17, северо-западный ветер 3-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +12…+20°, скорость северо-западного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +13 …+18°, скорость западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +19 …+21°.

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