Строительство магистрального коллектора в Балаклаве начнется в 2023 году

Строить коллектор от Балаклавы до канализационных очистных сооружений «Южные» начнут в 2023 году. Фото: Правительство Севастополя

Строительство коллектора от Балаклавы до канализационных очистных сооружений «Южные» начнется в 2023 году. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

-Приняли решение локальные очистные сооружения в Балаклаве не строить, а построить магистральный коллектор. Он заберет все стоки на КОС «Южные», которые под эти мощности специально сейчас по техническому заданию модернизированы и смогут это все принять на себя для очистки, — сказал Развожаев.

На разработку проектной документации власти выделили 129 миллионов рублей. Работы будут выполняться по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Изначально работы были запланированы на 2026-2027 годы.

Проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708,5 метров, сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50