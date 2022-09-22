В пяти городах Крыма откроют избирательные участки для голосования жителей ЛДНР и освобожденных территорий

В Крыму откроют избирательные участки для голосования жителей ЛДНР и освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей Фото: Александр КОЦ

В Крыму организуют работу пяти избирательных участков для голосования на референдумах о присоединении к РФ жителей ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Крымская избирательная комиссия.

- Проведением голосования занимаются участковые комиссии референдумов соответствующих республик и областей. В Республике Крым содействие участковым комиссиям референдумов в организации участков для голосования окажет Избирательная комиссия Республики Крым,- говорится в сообщении.

Голосовать жители ЛНДР и освобожденных территории Херсонской и Запорожской областей будут с 23 по 27 сентября. Однако, отдать свой голос непосредственно на избирательном участке можно будет только 27 сентября.

В Крыму это можно будет сделать в пяти городах.

Для жителей ДНР будут работать избирательные участки по следующим адресам:

- Симферополь, улица. Киевская, 115, учреждение культуры, второй этаж;

- Ялта, улица Рузвельта, 5, Морской вокзал, помещение в районе городской набережной в здании филиала ГУП РК «Ялтинский торговый порт»;

- Керчь, ул. Орджоникидзе, 88, помещение ДК «Корабел»;

- Евпатория, ул. 9 мая, 75, Расчетно-кассовый центр;

- Джанкой, ул Ленина, 45/2. Помещение Центра культуры и досуга.

Для жителей ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет работать избирательный участок в Симферополе по ул. Киевская, 115.

Напомним, в Севастополе откроют 4 избирательных участка для голосования жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50