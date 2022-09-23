В Крыму раскрыли бутоны самые нетерпеливые участницы Бала хризантем 2022

На ЮБК уже раскрыли бутоны мелкоцветковые сорта хризантем. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма в предвкушении красивейшего мероприятия – Бала хризантем.

До официального открытия еще целый месяц, как правило, традиционная осенняя выставка набирает силу и мощь в конце октября.

Нежные цветы осени. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Но самые ранние сорта уже нетерпеливо раскрыли свои бутоны.

- Первые красавицы - мелкоцветковые хризантемы. Они с любопытством рассматривают окружающее пространство - ведь бал состоится именно здесь! Всего в этом году высажено 205 сортов и гибридных форм крупноцветковых хризантем и 295 мелкоцветковых сортов! – сообщили в пресс-службе Никитского сада.

На главной клумбе садовники трудятся не покладая рук, подвязывая каждый коллекционный цветок к опоре-колышку, чтобы поддержать, защитить, уберечь растения от шаловливого морского ветра.

- Это как раз та самая невидимая, кропотливая работа, от качества которой будет зависеть вся будущая картина, то самое многокрасочное волшебное цветочное полотно, которое так радует гостей Сада! – отметили специалисты.

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