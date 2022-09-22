Победителем аукциона в поддержку крымских дельфинов стал покупатель из Воронежа

Картина отправилась к покупателю в Воронеж. Фото: Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"/Вконтакте

Команда Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море», еще в мае объявившая сбор средств на покупку земельного участка для создания стационара для морских млекопитающих в Крыму, провела аукцион в поддержку центра. В качестве лота на интернет-торги выставили яркую и вдохновляющую картину из эпоксидной смолы с объемным китом-горбачом.

- Все средства аукциона будут переведены в Центр «Безмятежное Море» и помогут нам создать стационарную больницу для черноморских дельфинов, выбросившихся на берег. Поэтому картина станет для вас не только окном в синеву, красящим дом, но и приятным воспоминанием о вашем вкладе в большое дело,- написали волонтеры центра.

При начальной цене лота в 2,5 тысячи рублей картина в помощь морским млекопитающим ушла с молотка за 7,5 тысяч. Как рассказали КП - Крым в Центре реабилитации дельфинов, обладателем картины стал покупатель из Воронежа.

Напомним, в последний год в Крыму участились случаи выбросов обессилевших дельфинов на берег. Из-за отсутствия стационарного центра оказывать помощь млекопитающим волонтерам приходится в сложных «полевых» условиях: под палящим солнцем, пронизывающим ветром, стоя в ледяной воде. Выживаемость дельфинов при этом остается довольно низкой.

Весной команда центра объявила сбор средств на покупку земли для строительства приспособленного для содержания и лечения дельфинов стационара. Благотворительную помощь в размере 400 тысяч рублей центру оказал один из крымских банков.

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