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Происшествия22 сентября 2022 15:15

В Севастополе простились со старшим матросом, погибшим в Запорожской области

Артем Слобожанский попал под обстрел в бою с украинскими националистами
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Артем Слобожанский решил связать свою жизнь со службой России в 2021 году. Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

Артем Слобожанский решил связать свою жизнь со службой России в 2021 году. Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

Севастополь снова понес потери во время спецоперации. В Запорожской области погиб уроженец города-героя Артем Слобожанский. Печальное известие сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Артем Слобожанский был старшим матросом, стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмового батальона 336 гвардейской отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота. В 2020 году он окончил школу №60 имени Пилипенко, а годом позже, отслужив в армии, принял решение подписать контракт и продолжить служить России.

- Погиб геройски в Запорожской области, освобождая территорию от укронацистов. Попал под обстрел, не дрогнул, мужественно держался до последнего, - рассказал Михаил Развожаев.