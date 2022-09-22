В Севастополе простились со старшим матросом, погибшим в Запорожской области

Артем Слобожанский решил связать свою жизнь со службой России в 2021 году. Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

Севастополь снова понес потери во время спецоперации. В Запорожской области погиб уроженец города-героя Артем Слобожанский. Печальное известие сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Артем Слобожанский был старшим матросом, стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмового батальона 336 гвардейской отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота. В 2020 году он окончил школу №60 имени Пилипенко, а годом позже, отслужив в армии, принял решение подписать контракт и продолжить служить России.

- Погиб геройски в Запорожской области, освобождая территорию от укронацистов. Попал под обстрел, не дрогнул, мужественно держался до последнего, - рассказал Михаил Развожаев.