Появилось видео о туристическом маршруте в урочище Кизил-Коба

Урочище Кизил-Коба. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

Урочище Кизил-Коба, расположено всего в 3 километрах от села Перевального Симферопольского района. Красные пещеры, а именно так переводится название урочища, привлекает к себе местных жителей и гостей полуострова, живописными видами, свежим воздухом и возможностью активно отдохнуть на лоне природы.

- Здесь можно набрать воды в источнике минеральной воды и полюбоваться водопадом Су-Учхан, которые питается водой из реки Кизилкобинки, - отметили в пресс-службе Управления ООПТ Республики Крым.

Бурные струи реки вымыли в горной породе несколько чаш, которых любители мистики называют «ваннами молодости».

- Эзотерики считают водоем «местом силы» и серьезно полагают его водицу способной возвращать молодость и продлевать жизнь. Прибывают сюда «моржи» и в крещенские морозы, - отметили в Управлении, напомнив, что на территории урочища есть беседки, спортивная и детская площадки, биотуалеты.

Отличное место для пикника, празднования день рождения или просто встречи с друзьями.

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