Крымчанам, участвующим в спецоперации, выделят земельные участки

Участников СВО в Крыму обеспечат земельными участками. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Крымчанам, участвующим в специальной военной операции, будут выделены земельные участки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, соответствующую инициативу в Госсовете планируют рассмотреть на следующей неделе.

- Сейчас мы разрабатываем предложения в части обеспечения земельными участками всех крымчан, участвующих в специальной военной операции независимо от времени призыва. Региональный закон предварительно на следующей неделе будем рассматривать в Госсовете. Это будет примерно так же, как мы делали по обеспечению земельными участками льготных категорий граждан, - сообщил Аксенов.

Напомним, ранее глава республики поручил единоразово выплатить каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей.

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