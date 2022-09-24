Общество 23 сентября 2022 22:38

Погода на 24 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе