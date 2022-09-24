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Общество23 сентября 2022 22:38

Погода на 24 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму становится прохладнее.

В Крыму становится прохладнее.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 сентября на Крымском полуострове прохладно, пасмурно и дождливо.

- Ожидаются дожди, местами сильные, вероятны грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 13...15°.

В городе-герое Севастополе облачно. Дождь. Днем порывы северо-западного ветра до 14 м/с., тепло 16...18°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+16°, западный ветер 11-11 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Евпатории +13…16°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +15 …+17°, западный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +14 …+18°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +14…+16, северо-западный ветер 6-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +10…+16°, скорость западного ветра 5-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +13 …+16°, скорость северо-западного ветра 2-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +19 …+22°.

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