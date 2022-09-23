В Симферополе расторгнут контракт с подрядчиком, который строит детсад на 350 мест

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

В Симферополе расторгнут договор с подрядчиком, который строит детсад в микрорайоне Залесье на 350 мест. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк в своем telegram-канале.

- Поговорил с подрядчиком, осмотрел как ведутся работы. Увы, но за прошедшую неделю не только ничего не изменилось положительно, работы также практически не ведутся, отставание от плана-графика имеется. Рабочих и техники не хватает. Будем снова принимать решение о расторжении договора с подрядчиком и внести его в список недобросовестных организаций, - написал Гоцанюк.

В то же время, по его словам, продолжается строительство еще одного детского сада под Симферополем, в селе Трехпрудном. Юрий Гоцанюк дал распоряжение увеличить на объекте количество рабочих на прошлой неделе, однако людей все еще не хватает, как и техники. Подрядчику дали еще неделю на то, чтобы собрать 140-160 рабочих, что позволит завершить работы в срок.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Симферополе построят новую поликлинику за 865 миллионов рублей. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 250 посещений в смену.

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