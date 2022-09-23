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Общество23 сентября 2022 14:53

В военном госпитале в Крыму проголосовали раненые военнослужащие ДНР

С урнами и бюллетенями в расположение госпиталя прибыли представители избиркома
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Голосование в военном госпитале в Крыму. Фото: Мининформ

Голосование в военном госпитале в Крыму. Фото: Мининформ

В одном из военных госпиталей в Крыму проголосовали раненые военнослужащие из Донецкой народной Республики. Они приняли участие в референдуме о вхождении в состав Российской Федерации.

С переносными урнами для голосования и бюллетенями в расположение госпиталя прибыли представители выездной избирательной комиссии. Заполнив бланки и опустив их в урны, военные отдали свои голоса.

-Давно ждали референдума. Надеемся на положительное решение. И чтобы стабильность была, и благополучие в дальнейшем, - рассказал военнослужащий из Енакиево Анатолий.

Голосование в военном госпитале. Фото: Мининформ РК

Голосование в военном госпитале. Фото: Мининформ РК

Напомним, ранее в Крыму сообщили, что 27 сентября на полуострове будут работать пять избирательных участков для голосования жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Они расположены в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Джанкое.

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