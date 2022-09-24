В Крыму сыграли свадьбу в исправительной колонии

Молодая пара стала мужем и женой. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

В Крыму места лишения свободы не отменяют для заключенных ни личного счастья, ни сказочной любви, которой не страшны никакие трудности.

- Осужденный к принудительным работам вступил в брак с любимой девушкой. Сотрудники исправительного центра поздравили молодых с этим радостным событием, пожелали им долгой и счастливой совместной жизни, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

В ведомстве рассказали, что новоиспеченный супруг со своей будущей женой познакомился, когда уже находился в местах лишения свободы:

- В течение года молодые люди встречались, ходили в кино по выходным. Ведь подопечный живет и работает в исправительном центре, покидать пределы которого ему можно только с разрешения администрации в свободное от работы время.

Сейчас молодая пара мечтает о том времени, когда смогут быть вместе, не разлучаясь.

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