Сергей Аксенов поздравил с Днем герба и флага Республики Крым

Флаги России и Крыма стали символами сопротивления нацистскому перевороту в Киеве и победы Крымской весны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов разместил в соцсети поздравление с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

- Ровно 30 лет назад, 24 сентября 1992 года, Верховный Совет Крыма утвердил законы о государственных символах республики, - отметил руководитель региона.

Сергей Аксенов подчеркнул, что цвета флага РК – это свидетельство неразрывной связи с Россией.

- Флаги России и Крыма стали символами сопротивления нацистскому перевороту в Киеве и победы Крымской весны, - считает политик. - «Процветание в единстве» – начертано на крымском гербе. Это девиз, под которым развивается российский Крым, формула нашего общего успеха.

В заключении Сергей Аксенов высказал в адрес крымчан теплые слова пожелания здоровья и благополучия.

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