Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2022 9:11

Сергей Аксенов поздравил с Днем герба и флага Республики Крым

Праздник отмечается 24 сентября
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Флаги России и Крыма стали символами сопротивления нацистскому перевороту в Киеве и победы Крымской весны.

Флаги России и Крыма стали символами сопротивления нацистскому перевороту в Киеве и победы Крымской весны.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов разместил в соцсети поздравление с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

- Ровно 30 лет назад, 24 сентября 1992 года, Верховный Совет Крыма утвердил законы о государственных символах республики, - отметил руководитель региона.

Сергей Аксенов подчеркнул, что цвета флага РК – это свидетельство неразрывной связи с Россией.

- Флаги России и Крыма стали символами сопротивления нацистскому перевороту в Киеве и победы Крымской весны, - считает политик. - «Процветание в единстве» – начертано на крымском гербе. Это девиз, под которым развивается российский Крым, формула нашего общего успеха.

В заключении Сергей Аксенов высказал в адрес крымчан теплые слова пожелания здоровья и благополучия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50