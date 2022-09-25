В Крыму назвали фейком призыв граждан одной национальности

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Сведения украинских СМИ о том, что в Крыму частичной мобилизации подлежат только граждане одной национальности, - это фейк и информационный вброс. Об этом сообщил врио военного комиссара республики Крым Евгений Кутузов.

Ранее в запрещенном в РФ меджлисе* появились сообщения о том, что 90% от всех повесток на полуострове получили крымские татары.

- Вся информация касательно призыва в Крыму граждан только одной национальности ложная и вбрасывается Украиной. Призыв в рамках частичной мобилизации проходит согласно воинско-учетным специальностям, которые требуются в войсках. Национальный состав призывников, получивших повестки, в пропорции примерно такой же, как и состав населения полуострова, - говорится в заявлении Кутузова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В Крыму был создан соответствующий штаб. Кстати, мобилизованным из республики выплатят единоразово 200 тысяч рублей.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация