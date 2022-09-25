Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2022 10:02

Десять международных наблюдателей побывали на крымских участках для голосования в референдуме

Иностранцы отмечают высокий уровень организации плебисцита
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Иностранцы прибыли из Бразилии, Франции Италии и других стран

Иностранцы прибыли из Бразилии, Франции Италии и других стран

Фото: Александра Тимощенко

Международные наблюдатели посетили участки, оборудованные в Крыму для голосования в референдуме жителей ДНР, ЛНР, жителей Херсонской и Запорожской областей.

Десять иностранцев прибыли из США, Франции, Италии, ЮАР, Египта, Германии, Беларуси, а также Боснии и Герцеговины. Это журналисты, военные и политические эксперты, аналитики, общественники и чиновники. Они уже посетили избирательные участки в Крыму и Севастополе.

- Хочу отметить высокий уровень организации плебисцита: работа участков абсолютно прозрачна и понятна. Люди голосуют спокойно и осознанно. Это позволяет сделать вывод, что референдум носит демократический характер, - выразил свое мнение на пресс-конференции бразильский наблюдатель Энрике Домингес.

Наблюдатели посетили участки для голосования в Крыму и Севастополе

Наблюдатели посетили участки для голосования в Крыму и Севастополе

Фото: Александра Тимощенко

Иностранец пообщался с людьми и понаблюдал за ходом голосования на нескольких участках. Он отметил, что референдум проходит с соблюдением всех норм.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Крыму работает пять участков в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Джанкое. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей могут отдать свой голос.