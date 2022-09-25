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Общество25 сентября 2022 11:51

Около 800 боеприпасов военных времен обезвредили в Крыму

Взрывоопасные предметы нашли в Ленинском районе
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: ГУ МЧС по РК

Фото: ГУ МЧС по РК

В Крыму обезвредили больше 780 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму, боеприпасы уничтожили 24 сентября. Их обнаружили в Ленинском районе полуострова – около сел Глазовка, Фронтовое и Батальное. Большую часть опасных предметов нашли на открытых территориях и пять единиц – на обочине грунтовой дороги.

Это противотанковые гранаты и патроны, а также артиллерийские боеприпасы.

- Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы уничтожали пять сотрудников чрезвычайного ведомства и две единицы техники.