Членам избирательных комиссий в Крыму поступали звонки с угрозами от анонимов

Голосование продолжается Фото: Александра Тимощенко

Членам избирательных комиссий, которые работают на крымских участках референдума по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, поступали анонимные звонки с угрозами. Об этом журналистам сообщил Сергей Лущ, наблюдатель из Белоруссии, директор Центра современных социальных технологий.

- Процесс организован прозрачно, мы как наблюдатели не были ограничены ни в информации, ни в доступе на участки. Мы внимательно ознакомились с ходом голосования, с организацией, отметили высокий уровень явки, заинтересованности граждан. Вызывают обеспокоенность попытки оказать влияние на избирательные комиссии посредством анонимных звонков, угроз. Фиксировали на нескольких участках такие прецеденты, - сказал Лущ.

По словам наблюдателя, звонки с угрозами начали поступать председателям комиссий сразу же после объявления начала референдума.

- Звонки по форме изложения были разные. В том числе, присутствовала и ненормативная лексика. Основная цель таких звонков - повлиять на ход проведения референдума, внести испуг, страх, - добавил общественник.

Напомним, по всему Крыму открыто пять избирательных участков. Жители ДНР, ЛНР и освобожденных территорий буду голосовать до 27 сентября.