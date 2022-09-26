В Крыму пропала 93-летняя жительница Сакского района

Таисия Левченко (Галянина). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики бьют тревогу:

- Помогите найти человека! Пропала Левченко (Галянина) Таисия Ивановна 93 года (1929 года рождения), село Фрунзе, Сакский район.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что долгожительница 24 сентября 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей крымчанки: 172 сантиметра рост, xудощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Пенсионерка была одета в коричневый халат и светлый платок.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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