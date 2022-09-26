В Крыму с 1 января 2023 года введут единое универсальное пособие для семей с детьми

Универсальное пособие объединит действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 января 2023 года будет введено единое универсальное пособие, которое объединит действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты Крыма.

Преимущества нововведений:

- единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия;

- возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения;

- рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;

- пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного.

- Универсальное пособие назначается с применением комплексной оценки нуждаемости, как сейчас уже назначаются выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Дополнительно устанавливается возможность оформить выплату из материнского капитала для всех детей до 3 лет, вне зависимости от очередности рождения, если доход семьи - меньше двух прожиточных минимумов на человека, - говорится в сообщении.

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