В понедельник в Крыму ожидается до +24 градусов тепла

Понедельник в Крыму будет теплым Фото: Екатерина НАЗАРОВА

26 сентября в Крыму вновь потеплеет, ожидается до +24 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре

В крымской столице переменная облачность. Дождей сегодня не будет. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем столбик термометра покажет 22-24 градуса.

В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный ночью 5-10 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

Напомним, в минувшую субботу в Крыму выпал первый снег. Белое одеяние примерила гора Чатыр-Даг.

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