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Происшествия26 сентября 2022 6:27

В Крыму осудили мужчину, убившего сожительницу и сбросившего ее тело в колодец

Он получил 10 лет колонии
Екатерина НАЗАРОВА
Суд приговорил мужчину к длительному сроку в исправительной колонии

Суд приговорил мужчину к длительному сроку в исправительной колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Кировского района, убившему сожительницу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, инцидент произошел в вечернее время суток в селе Владиславовка.

- В январе 2021 года <...> в ходе ссоры, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанес сожительнице не менее шести ударов по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, - говорится в сообщении.

После этого мужчина сбросил тело в канализационный колодец возле своего дома. Следующие 10 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на два года.

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