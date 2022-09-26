В Крыму продлили режим высокой пожароопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму объявлена высокая пожароопасность на 26-29 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС по республике со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 26-29 сентября в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Напомним, что с 20 мая 2022 года, приказом МЧС Республики Крым, на полуострове введен особый противопожарный режим, - говорится в сообщении.

Жителям полуострова напоминают, что в период действия особого противопожарного режима нельзя заезжать на территорию лесного массива на автомобиле, разводить костры, жечь мусор и листву на территории частных домов, садоводческих и огороднических товариществах. Нарушителям грозят крупные штрафы.

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