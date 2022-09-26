Ялтинец попал под уголовное дело за кражу пяти тысяч рублей из банкомата

Крымчанину грозит срок за кражу чужих денег из банкомата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ялтинцу грозит два года колонии за кражу пяти тысяч рублей из банкомата, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

40-летний мужчина несколько раз пытался пополнить счет карты, однако автомат давал сбой, возвращая деньги. В последний раз операция прошла успешно, однако позже он недосчитался пяти тысяч рублей. Когда он вернулся за наличными, их не было.

- Как выяснили полицейские, денежные средства потерпевшего присвоил стоящий за ним в очереди к банкомату 46-летний ранее не судимый ялтинец. Подойдя к банкомату, мужчина обнаружил в лотке купюроприемника оставленные пять тысяч рублей и забрал их, - говорится в сообщении.

Деньги мужчина потратил. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50