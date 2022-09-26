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Происшествия26 сентября 2022 7:56

Ялтинец попал под уголовное дело за кражу пяти тысяч рублей из банкомата

Мужичина забрал деньги из лотка купюроприемника, оставленные другим человеком
Екатерина НАЗАРОВА
Крымчанину грозит срок за кражу чужих денег из банкомата

Крымчанину грозит срок за кражу чужих денег из банкомата

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ялтинцу грозит два года колонии за кражу пяти тысяч рублей из банкомата, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

40-летний мужчина несколько раз пытался пополнить счет карты, однако автомат давал сбой, возвращая деньги. В последний раз операция прошла успешно, однако позже он недосчитался пяти тысяч рублей. Когда он вернулся за наличными, их не было.

- Как выяснили полицейские, денежные средства потерпевшего присвоил стоящий за ним в очереди к банкомату 46-летний ранее не судимый ялтинец. Подойдя к банкомату, мужчина обнаружил в лотке купюроприемника оставленные пять тысяч рублей и забрал их, - говорится в сообщении.

Деньги мужчина потратил. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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