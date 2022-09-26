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Здоровье26 сентября 2022 8:11

В Крыму 26 сентября выявили 251 заболевшего COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 69 новых случаев заболевания коронавирусом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 251 заболевшего COVID-19, с начала пандемии - 205 509. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализирован 21 пациент, за все время на стационарном лечении находились 61 835 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 246 человек, выздоровевших за весь период - 195 879, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 69 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 002. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 124 пациента, из них 114 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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