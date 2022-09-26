В Крыму 26 сентября выявили 251 заболевшего COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 251 заболевшего COVID-19, с начала пандемии - 205 509. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализирован 21 пациент, за все время на стационарном лечении находились 61 835 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 246 человек, выздоровевших за весь период - 195 879, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 69 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 002. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 124 пациента, из них 114 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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