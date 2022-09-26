На соцподдержку симферопольцев в 2022 году потратят более одного миллиарда рублей

По состоянию на 1 сентября этого года на учете департамента находились более 109 тысяч жителей Симферополя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 1 миллиарда рублей будет направлено на социальную поддержку населения Симферополя в 2022 году. Об этом сообщила начальник профильного департамента Диана Фератова.

- Объем финансирования по департаменту на 2022 год установлен в размере 1 миллиарда 60 миллионов 531 тысячи рублей, в том числе за счет муниципального бюджета - 50 миллионов 68 тысяч рублей, средств федерального бюджета - 108 миллионов 350 тысяч, средств Республики Крым - 902 миллиона 107 тысяч рублей , - сообщила Фератова.

Она также отметила, что по состоянию на 1 сентября 2022 года расходы по департаменту труда и соцзащите были исполнены на 83%. На сегодняшний день из 360 тысяч жителей Симферополя практически каждый третий состоит на учете у департамента и пользуется теми или иными мерами соцподдержки. По состоянию на 1 сентября этого года на учете находились более 109 тысяч граждан.

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