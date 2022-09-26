Глава Республики Крым выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших после трагедии в школе Ижевска, которая произошла 26 сентября.

- Потрясен известием о трагических событиях в школе № 88 Ижевска. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы разделяем вашу боль и скорбь, - написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

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