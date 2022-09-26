Где в Симферополе и Севастополе 27 сентября отключат свет

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 сентября отдельные районы Севастополя и Симферополя на несколько часов останутся без света. Отключения электричества произойдут из- за ремонтных работ.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Генерала Васильева, 24-30 , 23Б, 27А; Трансформаторная, 10, 1-3 ; Севастопольская, 23-27 ; Братьев Айвазовских, 26-48 , 17-41 ; Сакская, 7-27 ; Белая, 32-42 , 29-41 ; Генуэзская,14, 24-28 , 9-13;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Заречный, 24-28.

Где не будет света в Севастополе:

с 9.00 до 12.00

- поселок Кача: ул. Кожедуба 2/5,2/6,2/8,8-А,2/10,2/4,2-12,1/6,1/7,1/9,1/8,1/3,1/2,1/1,1/; ул. Братьев Глинки 82,96,1-А,1,17-19,27,41,49,53,59,93; ул. Сафонова 1-Б,1; ул.Качинское шоссе 102,106-110,114,107,111-113; ул. Маршала Колдунова 16,31; ул. Братьев Глинки 6,12,24,28,32,36,42,74,78-80,9; ул. Якова Смушкевича 15;

- улица Арцеулова 6,14,30,38,44,58,66,72,76-78,3,19,29,33-37,55,59,67; ул. Рыжова 63-А;

с 9.00 до 16.00

- улицы Скалистая 45-2,45-Б,31-39,43; Генерала Коломийца 11-Б;

с 8.30 до 18.00

- улицы Красносельского 7; ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А; ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11; 2 Бастионная 12-26,19-А,21-25; Синопская 2; Хрулева 13-Б,13/20,13/22,13/21,21-А,13; Туннельная 40;

с 8.00 до 17.00

- село Орлиное – улицы Урожайная 6-16, 26, 28, 34, 38, 42, 48, 50, 60-6, 1, 5, 9, 11, 15, 19-31, 41-51, 55, 59; Счастливая 2, 6-12, 24, 36, 38, 42, 44, 50-54, 9-а, 1, 3; Интернациональная 56-а, 16-60, 6, 19-43, переулок Ровный 2, 4, 3, 5; КСП «Красный октябрь» 52;

с 8.00 до 16.00

- улицы Коробкова 35-49; ул. Короленко 2,6, 3-13,17-19; ул. Кочубея 56-58; Дундича 2-10; 1-11, Федько 30-38, Ватутина 6-24, 19-а, 1-7,9/2,11-23; Гражданская 16-28, 1-а,1-9; Олега Кошевого 14-а,14-16,24-28; Пархоменко 14-30; 1-27; Сергея Лазо 2-32; 1-29; Террасная 4-6,12-30, 3-а,3-5,13.

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