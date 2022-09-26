Аксенов: Крым получит свыше 22 млн рублей на развитие первичного звена здравоохранения

Средства предназначены для обновления инфраструктуры, обеспечения современных и комфортных условий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Республика Крым получит более 22 миллионов рублей на развитие первичного звена медицины. Выделить средства на эти цели для регионов распорядился председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

- Средства предназначены для обновления инфраструктуры, обеспечения современных и комфортных условий получения медицинской помощи в больницах и поликлиниках, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов у себя в telegram-канале.

Он добавил, что средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.