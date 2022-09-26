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Общество26 сентября 2022 15:27

Аксенов: Крым получит свыше 22 млн рублей на развитие первичного звена здравоохранения

Новое оборудование появится в сельской местности и малых городах
Евгений Булгарин
Средства предназначены для обновления инфраструктуры, обеспечения современных и комфортных условий

Средства предназначены для обновления инфраструктуры, обеспечения современных и комфортных условий

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Республика Крым получит более 22 миллионов рублей на развитие первичного звена медицины. Выделить средства на эти цели для регионов распорядился председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

- Средства предназначены для обновления инфраструктуры, обеспечения современных и комфортных условий получения медицинской помощи в больницах и поликлиниках, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов у себя в telegram-канале.

Он добавил, что средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.