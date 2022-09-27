Суслов Николай находится в федеральном розыске. Фото: МВД по РК

48-летнего пастуха из Крыма объявили в федеральный розыск за мошенничество, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

- Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г. Керчи устанавливается местонахождение Суслова Николая Анатольевича, 10.05.1974 года рождения. Уроженец с. Останино Ленинского района, - говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Гражданин злоупотребляет алкоголем, не имеет постоянного места жительства и занимается выпасом скота.

Любую имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам: +7(978)825-80-13, 102.

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