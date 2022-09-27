Симферополь занял 79-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

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Симферополец на среднюю зарплату в 42 600 рублей может купить 2,35 фиксированного потребительского набора. Крымская столица заняла 79-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в первом полугодии 2022 года, который подготовили РИА Новости.

Такой же размер фиксированного набора можно купить в Пензе, но с зарплатой в 39,3 рубля. В Ульяновске - за 40,6 тысячи рублей.

В первой строчке рейтинга, между тем, находится Новый Уренгой, где со среднемесячной зарплатой в 129 500 тысяч рублей можно купить 5,69 потребительских наборов.

Город-герой Севастополь, соседствующий с Крымом субъект, оказался на 85-й строчке рейтинга. Житель города с зарплатой в 42 700 рублей может купить 2,28 рубля.

Отметим, в фиксированный потребительский набор, введенный Росстатом, входит 83 наименования товаров и услуг.