Крымчанка выращивала марихуану у себя во дворе

Фото: пресс-служба МВД Крыма

В поселке Советский полицейские обнаружили у местной жительницы запрещенные растения на заднем дворе. Как рассказали в пресс-службе МВД Крыма, оперативники изъяли 17 кустов конопли.

- По словам подозреваемой хозяйки участка, выращивала и ухаживала за наркоплантацией она для личного использования, без цели дальнейшего сбыта сырья, - рассказали в пресс-службе крымской полиции.

От наказания это крымчанку не спасло - сам факт выращивания запрещенных веществ является преступлением. Как уточнили в пресс-службе полиции, место посева, размер посевной площади и цель посевов при этом значения не имеют.