Крымские спортсмены завоевали восемь медалей на Всероссийской спартакиаде боевых искусств

Фото: Крымская газета

Подошли к концу 14-е Всероссийские юношеские игры боевых искусств, на которых за первое место боролись около пяти тысяч спортсменов со всей России. Крым на турнире представили 40 спортсменов.

Как пишет Крымская газета, отличились жители республики в тайском боксе - полуостров представили три команды из Евпатории, Керчи и Черноморского района.

Крымские мастера тайского бокса успешно выступили на всероссийской спартакиаде боевых искусств. И хоть соперники тоже продемонстрировали достойный уровень конкуренции, нашим спортсменам удалось вернуться домой с комплектом медалей. В частности, Айдер Якубов, который выступал в категории 12-13 лет до 34 кг, завоевал бронзу. Таким же результатом может похвастаться 13-летний Данил Гришин. Бронзовая медаль пополнила копилку его наград.

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