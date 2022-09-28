Десятки улиц Симферополя остались без воды 28 сентября из-за аварий на сетях

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки улиц Симферополя остались без воды 28 сентября, сообщил в ГУП РК «‎Вода Крыма».

Так, до 17.00 в связи аварией на сетях будет ограничено водоснабжение по адресам: улица 1-й Конной Армии, улица Залесская, улица Аральская, 60 лет Октября, улица Сенная, улица Табачная, улица Целинная, улица Димитрова, переулок Ключевой, улица Красных зорь, улица Баррикадная, улица Бастионная, переулок Школьный, улица Голубиная, улица Санитарная, улица Мускатная, улица Тополевая, улица Гавена, а также прилегающие улицы и переулки.

Также до 17.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Тарабукина, улица Бархатовой, улица Долетова, улица Дарвина, улица Нестерова, улица Токарева, улица Жирова, улица Цветочная, улица Скифская, улица Связистов, улица Винницкая, переулок Конечный, улица Петровская Балка (частично), улица Крылова (частично), улица Коммунальная (частично), улица С. Перовской, улица Пирогова, переулок Пирогова, улица Дацуна, улица Б. Хохлова, улица И. Голубца, улица З. Рухадзе (частично), улица Ген. Родионова (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

До 19.00 в связи аварией на сетях краны будут сухими на улице Маршала Жукова 3, 5, 9.

До 19.00 из-за еще одной аварии будет воды не будет по адресам: пгт. Аэрофлотский, улциа Взлетная, переулок Вертолетный, улица Лайнерная, улица Взлетная, Посадочный переулок, улица Сибирская, а также прилегающие улицы и переулки.

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