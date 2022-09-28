Сергей Аксенов вручил паспорт РФ замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил российский паспорт заместителю главы херсонской администрации Кириллу Стремоусову. Об этом руководитель республики сообщил в своем Tg-канале.

- В трудное время Кирилл Сергеевич не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, в сложных обстоятельствах сохранил верную и твердую позицию, - отметил Сергей Аксенов.

Кирилл Стремоусов с гордостью получил документ, отметив, что стать гражданином Российской Федерации для него большая честь.

- Я считаю, что мы все должны служить России, потому что вся наша жизнь идет во благо будущих поколений - наших детей и нашей страны, - подчеркнул Кирилл Стремоусов.