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Экономика28 сентября 2022 9:50

40 тысяч жителей Симферополя получают льготу на оплату коммунальных услуг

Размер скидки зависит от льготной категории граждан
Екатерина НАЗАРОВА
Около 40 тысяч жителей Симферополя получают льготу по оплате коммунальных услуг

Около 40 тысяч жителей Симферополя получают льготу по оплате коммунальных услуг

Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре десятка тысяч жителей крымской столицы смогут получить льготу по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщила начальник департамента труда и соцзащиты населения администрации Симферополя Диана Фератова

- Размер скидки зависит от льготной категории и варьируется от 25%, например, детям войны и до 100% инвалидам войны, - сообщила Фератова.

По ее словам, участники войны, члены семьи погибшего ветерана войны, люди с ограниченными возможностями, пострадавшие от аварий на ЧС, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, и многодетные семьи имеют право на получение льгот по оплате коммунальных услуг.

Фератова отметила, что в текущем году такую меру соцподдержки получили 10,3 тысячи жителей Симферополя.

Ранее сообщалось, что Симферополь занял 79-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Средняя зарплата в крымской столице в первом полугодии 2022 года - 42 600 рублей.

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