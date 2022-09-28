40 тысяч жителей Симферополя получают льготу на оплату коммунальных услуг

Около 40 тысяч жителей Симферополя получают льготу по оплате коммунальных услуг Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре десятка тысяч жителей крымской столицы смогут получить льготу по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщила начальник департамента труда и соцзащиты населения администрации Симферополя Диана Фератова

- Размер скидки зависит от льготной категории и варьируется от 25%, например, детям войны и до 100% инвалидам войны, - сообщила Фератова.

По ее словам, участники войны, члены семьи погибшего ветерана войны, люди с ограниченными возможностями, пострадавшие от аварий на ЧС, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, и многодетные семьи имеют право на получение льгот по оплате коммунальных услуг.

Фератова отметила, что в текущем году такую меру соцподдержки получили 10,3 тысячи жителей Симферополя.

Ранее сообщалось, что Симферополь занял 79-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Средняя зарплата в крымской столице в первом полугодии 2022 года - 42 600 рублей.

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