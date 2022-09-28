Дельфина с изуродованной головой, которого считали погибшим, снова встретили в Севастополе

У дельфина наросты на роструме из-за травм. Фото: Центр "Безмятежное море"/Вконтакте

Дельфина с изуродованной наростами головой, которого считали погибшим, снова встретили у берегов Севастополя. Как сообщает Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море», по бокам рострума у афалины наблюдается чрезмерное нарастание ткани – это ответ на воспалительный процесс в местах травмы. Дельфин запутался в инородном предмете, возможно, рыболовной снасти, и она врезалась в челюсть.

- Эта афалина известна нам с февраля, когда ее впервые засняла наша подписчица. С тех пор, несмотря на информирование владельцев катеров, на камеру она не попадалась. Мы уже начали считать ее погибшей, и были очень удивлены встрече спустя семь месяцев, - сообщили волонтеры центра помощи дельфинам.

Этого дельфина уже считали погибшим. Фото: Центр "Безмятежное море"/Вконтакте

Специалисты отмечают, что помочь такому дельфину трудно, поскольку он активен и свободно перемещается. Поэтому сейчас важно выяснить, остается ли инородный предмет на его роструме до сих пор или, возможно, отвалился.

Чтобы защитить дельфинов от увечий, рыбаков просят не забрасывать удочки рядом с ними, особенно, если они охотятся, и не кормить их.

- Выученное попрошайничество — прямая дорога к увечьям и преждевременной гибели из-за привлечения в опасную близость к рыболовным снастям и катерам. Запутывание в леске приводит к ампутации конечностей, а проглатывание лески может привести к удушью,- отметили специалисты.

Афалина травмировалась, запутавшись в снастях. Фото: Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"/Вконтакте.

Наблюдать за дельфинами нужно с безопасного расстояния и избегать тесного взаимодействия.

Напомним, в конце мая в Керчи на видео попал дельфин, который запутался в рыбацкой леске, загоняя косяк рыбы

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