Обзорная площадка с видом на Крымский мост на горе Митридат в Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

С начала года Керчь посетили 54 тысячи туристов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. По его словам, количество туристов в Керчи стабильно и ежегодно составляет 60 тысяч человек.

- По официальным данным отдела по развитию туризма администрации, только в летний период Керчь посетили около 40 тысяч туристов. Это на 7 тысяч больше, чем за прошлый летний сезон. До конца этого года вероятно преимущество количественного показателя по сравнению с предыдущим годом, - отметил Брусаков у себя в telegram.

По программе туристического кэшбэка, которая продолжает оставаться востребованной среди туристов, в Керчи работают пять отелей. Как заверил глава администрации города, керченские отели не поднимали цены на «высокий сезон», что привлекло больший турпоток.

Среди достопримечательностей Керчи, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов, Большая Митридатская лестница, реконструкция которой завершилась в июне 2021 года.

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