В Керчи второй раз за неделю эвакуировали школы из-за сообщений с угрозами

Второй раз на этой неделе в Керчи эвакуируют школьников Фото: Юлия МАРКИНА

В школах Керчи 29 сентября объявили эвакуацию в связи с сообщениями о минировании. Утром учителя сообщили родителям, что уроки отменяются, а дети идут домой.

- В школе эвакуация, занятий сегодня не будет,- сообщила одна из учителей КП-Крым.

Учебные заведения проверили правоохранители.

Стало известно, что после проверки в некоторых школах возобновились занятия для второй смены.

Напомним, на этой неделе это уже второе сообщение о минировании школ в Керчи. Во вторник, 27 сентября, из-за угроз в учебных заведениях также прошла эвакуация.

Как пояснил ранее глава администрации Керчи Святослав Брусаков, правоохранители и впредь будут реагировать на подобную информацию.

В целом волна лжеминирований в Крыму не прекращается с февраля.

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