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Экономика29 сентября 2022 15:30

Крым получит 54 млн рублей на поддержку производителей зерна

Это позволит аграриям компенсировать половину своих расходов
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
редства выделят из резервного фонда Правительства

редства выделят из резервного фонда Правительства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крым получит 54 миллиона рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Об этом говорится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Средства выделят из резервного фонда правительства России и направят в 64 региона страны.

- Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания, - отметил Михаил Мишустин.

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале, данная мера позволит производителям зерна компенсировать до 50% затраченных расходов.