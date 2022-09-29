Крым получит 54 млн рублей на поддержку производителей зерна

редства выделят из резервного фонда Правительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крым получит 54 миллиона рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Об этом говорится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Средства выделят из резервного фонда правительства России и направят в 64 региона страны.

- Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания, - отметил Михаил Мишустин.

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале, данная мера позволит производителям зерна компенсировать до 50% затраченных расходов.