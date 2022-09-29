Больше 400 крымских мобилизованных резервистов получили по 200 тысяч рублей

Если мужчины ушли в места для прохождения обучения, они все равно должны получить обещанные деньги на банковские карты. Фото: Архив "КП"

Около 400 резервистов, которых отправили на спецоперацию в рамках частичной мобилизации, получили по 200 тысяч рублей, сообщил начальник Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.

Он отметил, что, если мужчины ушли в места для прохождения обучения, они все равно должны получить обещанные деньги на банковские карты. территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко. По информации Фесенко, среди военных большое количество добровольцев, которые готовы идти служить без повесток. Только за день к начальнику лично обратились 18 человек.

- Люди идут, они готовы защищать Родину. Сейчас всех их я направил в военкомат Республики Крым, чтобы у них был резерв, если что-то случится, может кто-то заболеет, кто-то не может или его отпустят от призыва, то эти должны заменить. Крымчане всегда отличались доблестью и героизмом, а самое главное – добром, - добавил руководитель службы.