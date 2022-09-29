В Севастополе работница клининговой службы обчистила сотрудницу офиса на 150 тысяч рублей

Украденную ювелирку воровка сдала в ломбард Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Севастополе уборщица украла у сотрудницы офиса золотые украшения на «круглую» сумму. Как рассказали в пресс-службе полиции города-героя, общая сумма похищенного составила 150 тысяч рублей.

Сотрудница клининговой службы узнала, что 31-летняя женщина, работающая в офисе, хранит в своем столе дорогостоящую ювелирку. Когда никого из сотрудников не было, уборщица выкрала украшения.

- Украденные украшения подозреваемая сбыла в ломбард, а вырученные преступным путем деньги потратила на свои нужды, - рассказали в пресс-службе полиции.

Задержали воровку сотрудники уголовного розыска Ленинского района Севастополя. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности - за неуплату алиментов.

Теперь же горе-уборщице грозит до пяти лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело за кражу.