У берегов Севастополя плавает дельфин с изуродованной головой

Афалина выглядит вполне здоровой. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские исследователи рассказали, что встретили в море млекопитающее, которое выглядит не совсем обычно.

Голова дельфина обезображена наростами-шрамами. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Голова дельфина изуродована наростами по бокам рострума (передней части мозгового черепа, - от авт.). Это гипергрануляция - чрезмерное нарастание ткани в местах травмы в ответ на воспалительный процесс. Дельфин запутался в инородном предмете, возможно, рыболовной снасти, и она врезалась в челюсть, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». - Эта афалина известна нам с февраля, когда ее впервые засняла наша подписчица. Мы уже начали считать ее погибшей и были очень удивлены встрече спустя 7 месяцев!

Млекопитающее заметили у берегов Севастополя. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

К сожалению, зоозащитники не в силах помочь такому дельфину, который живет на воле и относительно неплохо себя чувствует:

- Вмешательства в формате «поймали-отпустили» опасны, поэтому в мировой практике к ним прибегают только в крайнем случае. Наша задача - узнать, остается ли инородный предмет на его роструме до сих пор.

Бедолага стал жертвой рыболовных снастей. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Исследователи, чтобы защитить диких дельфинов от таких увечий, просят не забрасывать удочки рядом с дельфинами, никогда их не кормить, потому что попрошайничество, как правило приводит к увечьям и преждевременной гибели.

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