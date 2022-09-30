В Ботаническом саду КФУ началось массовое цветение астр

В высоту астры могут достигать 1,5 метра. Фото: пресс-слжба КФУ им. Вернадского

В Ботаническом саду КФУ им. Вернадского зацвела коллекция многолетних астр. Здесь представлены больше десятка сортов этого растения, период массового цветения которого продлится целый месяц. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, куратор коллекции астр Ботсада КФУ Ирина Казакова.

-На экспозиции «Большая поляна» представлены три вида астры в наиболее распространённых фиолетово-голубых и розово-бордовых гаммах: ново-английская, ново-бельгийская, Фарера и порядка десяти сортов астры кустарниковой. В высоту растения могут достигать до 1,5 метра. Сейчас период их массового цветения, – рассказала Ирина Казакова.

На эскпозиции "Большая поляна" представлены фиолетово-голубые и розово-бордовые астры. Фото: пресс-служба КФУ

Астру в народе именуют названием «сентябринки», что напрямую связано с периодом её цветения.

Полюбоваться осенними цветами посетители Ботанического сада КФУ смогут до конца октября, сообщает пресс-служба университета.

Поляна с астрами в Ботсаду КФУ. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50