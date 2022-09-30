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Общество30 сентября 2022 8:55

В Крыму планируют собрать 4 тысячи тонн риса

Семена элитных сортов крымским фермерам предоставил Федеральный научный центр риса
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В Крыму 30 сентября началась уборка риса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Первый за 8 лет посев стал возможным только благодаря нашим доблестным воинам. Именно они разблокировали Северо-Крымский канал, с их помощью крымчане получили доступ к днепровской воде, - заявил глава республики.

По его словам, в этом году засеяли площадь в 712,2 гектара. Рис посадили в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах.

Семена элитных сортов крымским фермерам предоставил Федеральный научный центр риса.

Ожидается, что аграрии соберут урожай в 4 тысячи тонн. 30% собранного, по данным главы республики, будут высаживать в рисовых чеках на площади 4,5 тысячи гектаров в следующем году.