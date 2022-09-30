В полиции прокомментировали кражу из дома певца Данко в Ялте

Мария Силуянова и певец Данко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полиция ищет грабителей, которые ночью проникли в дом певца Данко в Ялте. Артист, настоящее имя которого Александр Фадеев, вместе с женой и ребенком переехали в Крым два года назад. Сейчас звездная чета достраивает на участке нижний этаж, но сам певец находится на гастролях с «Дискотекой девяностых».

Как сообщала «Комсомолка», в день ограбления дома находилась только супруга певца Мария Силуянова с шестилетним сыном. Женщина обнаружила ворота открытыми и не досчиталась раскладной лестницы и детского велосипеда. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Республике Крым, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и ищут преступников.

- В УМВД России по городу Ялте поступило заявление жительницы Ялты о краже имущества, совершенной неизвестными лицами с придомовой территории. Полицией устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению кражи,- сообщили в полиции.

Как рассказала супруга певца, чтобы спать спокойно, она позвонила в питомник и заказала двух сторожевых собак. Кроме того в ближайшее время в доме будет установлена охранная сигнализация.

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