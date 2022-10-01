В Симферополе за грабеж авто и кражу велосипеда задержали 25-летнего мужчину

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе нашли и задержали подозреваемого в краже подросткового велосипеда. Транспортное средство, которое стоит 30 тысяч рублей, увели из подъезда многоквартирного дома.
В полицию также поступило заявление от горожанки, которая зашла на несколько минут в дом за вещами, оставив автомобиль незапертым. В итоге из салона пропали банковские карты и 3 тысячи рублей наличными.
- Собранные сотрудниками уголовного розыска улики помогли установить и задержать злоумышленника. Им оказался 25-летний молодой человек без определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Нарушителя закона задержали и отправили в СИЗО.
- Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.
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