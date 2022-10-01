В Крыму бесследно исчезли 5 человек в сентябре 2022

Волонтеры порой преодолевают десятки километров, чтобы найти пропавших.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские поисковики поделились данными своей работы за первый месяц осени.
Данные за сентябрь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
- Статистика отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь за сентябрь 2022 год, - такой пост размещен в соцсети.
Всего поисковики приняли 57 заявок, 34 мужчин и женщин нашли живыми. Но в тоже время 4 пропавших обнаружили без признаков жизни.
Удалось воссоединить с близкими и родными одного потерявшего память. К сожалению, 5 человек не нашли, но терять надежду никак нельзя.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым, отметив, что они работают в тесном контакте и постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции.
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