В Крыму бесследно исчезли 5 человек в сентябре 2022

Волонтеры порой преодолевают десятки километров, чтобы найти пропавших. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские поисковики поделились данными своей работы за первый месяц осени.

Данные за сентябрь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Статистика отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь за сентябрь 2022 год, - такой пост размещен в соцсети.

Всего поисковики приняли 57 заявок, 34 мужчин и женщин нашли живыми. Но в тоже время 4 пропавших обнаружили без признаков жизни.

Удалось воссоединить с близкими и родными одного потерявшего память. К сожалению, 5 человек не нашли, но терять надежду никак нельзя.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым, отметив, что они работают в тесном контакте и постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции.

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