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Происшествия1 октября 2022 8:54

В Крыму бесследно исчезли 5 человек в сентябре 2022

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым подвел первые итоги осени
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Волонтеры порой преодолевают десятки километров, чтобы найти пропавших.

Волонтеры порой преодолевают десятки километров, чтобы найти пропавших.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские поисковики поделились данными своей работы за первый месяц осени.

Данные за сентябрь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Данные за сентябрь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Статистика отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь за сентябрь 2022 год, - такой пост размещен в соцсети.

Всего поисковики приняли 57 заявок, 34 мужчин и женщин нашли живыми. Но в тоже время 4 пропавших обнаружили без признаков жизни.

Удалось воссоединить с близкими и родными одного потерявшего память. К сожалению, 5 человек не нашли, но терять надежду никак нельзя.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым, отметив, что они работают в тесном контакте и постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции.

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