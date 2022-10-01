В Крыму сделали прививки от гриппа 171 727 человек

Болезни легче предупредить, чем лечить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/архив КП

Минздрав Республики Крым напомнил, что идет вакцинация против гриппа.

- Прививку уже сделали 171 727 человек, из которых 132 932 взрослых и 38 795 детей, - сообщили в ведомстве, отметив, что для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать 1 161 322 человек.

Медики для иммунизации населения используются препараты «Совигрипп», «Ультрикс квадри» и «Гриппол квадривалент».

В ведомстве подчеркнули, что одновременно с иммунизацией от гриппа можно пройти ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

По прививкам от ковида следующая статистика: против COVID-19 первым компонентом вакцинированы 960 562 человека, вторым - 907 538 человек. Ревакцинацию прошли 336 228 мужчин и женщин.

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